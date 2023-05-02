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Андреичев Яков Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреичев
Имя
Яков
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
225. АНДРЕИЧЕВ, ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Макарьевск. у., Венетск. в., д. Богульмы; — Н. С. 1 уч. Чистопольск. у. Кража, лиш. св. 15 л. Исп. 30 дек. 919.

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