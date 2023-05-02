Андреичев Яков Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреичев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 225. АНДРЕИЧЕВ, ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Макарьевск. у., Венетск. в., д. Богульмы; — Н. С. 1 уч. Чистопольск. у. Кража, лиш. св. 15 л. Исп. 30 дек. 919.
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