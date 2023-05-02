Кривенко Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7040. КРИВЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л., Ейск. отд., станицы Ново-Щербиновской, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. 76 ч .1, лиш. св. 9 л. 9 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 авг. 923.
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