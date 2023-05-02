Бобылев Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобылев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100937. БОБЫЛЕВЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Федоровъ), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоторжск. у., Захонск. в., с. Кузиной; — СПБ. О. С., 25 Апр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 г., 7 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 23 Іюня 911. | 908 135599 1 ч. 1655 У. | 903 102749 1484 У. | 907 47893 172 М. (покуш.). | 906 83988 169 М.
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