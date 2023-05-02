Коканов Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коканов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147386. КОКАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ. К. Ишимск. у., Умчанск. в., д. Кривиной, 31 г.; — М. С. 3 уч. Ишимск. у. 16 Окт. 909, 16, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 17 Февр. 909 г. (170 М. — тюр. 7 м.), тюр. 10 м. Исп. 30, счит. ср. съ 16 Окт. 909. | 902 97556 170 М. | 901 3554 170¹ М.
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