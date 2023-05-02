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Семенов Егор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10467. СЕМЕНОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, 39 л., г. Стерлитамака. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 144, лиш. св. 1 г. 5 м. 10 д. П. в. з. с. 2/ІІ — 24.

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