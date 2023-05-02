Лисимов Павел Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лисимов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8108. ЛИСИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 21 г., Гомельск. у., Светловитск. в., с. Больших-Немпов. Н. С. 9 уч. Гомельск. у. Ст. ст. 150, 180, 220, пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 19 авг. 923.
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