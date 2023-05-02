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Зайков Андрей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайков
Имя
Андрей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
3330. ЗАЙКОВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 40 л., Шадринск. окр., Никольск. в. и с. Н. С. 13 уч. Шадринск. окр. Ст. 87, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 29/Х— 24. 

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