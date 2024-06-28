Баранов Павел Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45113. БАРАНОВЪ, ПАВЕЛЪ МИХАЙловъ. К. Зубцов. у., Салинск. в., д. Калачева, 42 л.; — З. Н. 3 уч. Зубцовск. у., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 26 Мая 905.
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