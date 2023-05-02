Адамчак Викентий Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамчак
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129323. АДАМЧАКЪ, ВИКЕНТІЙ ЯНОВЪ. К. Сандомирск. у., гм. Бурки, кол. Пенцлавская, 22 л.; — Кѣлецк. О. С. 18 Авг. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Сент. 909. | 908 56901 169 М. | 906 33161 169 М. | 907 62728 172 М.
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