Захаров Павел Артемонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Артемонович
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15182. ЗАХАРОВ, ПАВЕЛ АРТЕМОНОВИЧ, 38 л. Гр. Жиздринск. у., Максимовск. в.; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 14 дек. 920.
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