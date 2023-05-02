Саблин Михаил Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаблин Михаил Родионович

Саблин Михаил Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саблин
Имя
Михаил
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
10 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28401. САБЛИН, МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ, 44 л. Гр. Тамбовск. у., Пахатно-Угловск. в. и с.; — Н. С. 12 р. Тамбовск. у. Винокур., лиш. св. 5 л. Исп. 10 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.