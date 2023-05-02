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Кириллов Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириллов
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5886. КИРИЛЛОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Егорьевск. у., Троицк. в., д. Сазоново, Московск. Губсуд, Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 1½ г., Исп. 27 авг. 923.

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