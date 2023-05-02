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Чупрасов Гавриил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чупрасов
Имя
Гавриил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
Источник
Скан
Оригинальная запись
13200. ЧУПРАСОВ ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ, 26 л., Завитинск. у., Михайловск. в., д Вознесеновки. Амурск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з с. 2/ХІІ—24. Настоящ. приг. поглощен приговором Амурск. Губсуда от 13/ХІІ—23.

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