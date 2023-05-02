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Трухина Ирина Харитоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трухина
Имя
Ирина
Отчество
Харитоновна
Дата исполнения приговора
31 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
12129. ТРУХИНА ИРИНА ХАРИТОНОВНА, 32 л., Устюженск. у., Володарск. в., д. Трухиной. Н. С.4 уч. Устюженск у. Ст. 140б, лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 31/ѴІІ—24.

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