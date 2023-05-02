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Гончаренко Александр Нестерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончаренко
Имя
Александр
Отчество
Нестерович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
1998. ГОНЧАРЕНКО АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВИЧ, 24 л., б. Минск. г., Бобруйск. у., Погорельск. в., д. Шейлухи. Гомельск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/Х—24.

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