Сковороднева Матрена Кирилловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сковороднева
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Кирилловна
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10775. СКОВОРОДНЕВА МАТРЕНА КИРИЛЛОВНА, 28 л., Ставропольск. г., Белоглинск. у., с. Кручено-Палковского. Н. С. 4 уч. Белоглинск. у. Ст. 140, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 9/ІІ—24.
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