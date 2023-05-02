Туктагулов Гилязетдин Хисаметдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туктагулов
- Имя
- Гилязетдин
- Отчество
- Хисаметдинов
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140196. ТУКТАГУЛОВЪ, ГИЛЯЗЕТДИНЪ Хисаметдиновъ. Башк. Орск. у., 5 Усерганск. в., д. Чураевой, 29 л.; — Оренбург. О. С., 149 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 27210, арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Іюля 909. | 904 102691 170 М.
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