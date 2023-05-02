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Туктагулов Гилязетдин Хисаметдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туктагулов
Имя
Гилязетдин
Отчество
Хисаметдинов
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
Источник
Скан
Оригинальная запись
140196. ТУКТАГУЛОВЪ, ГИЛЯЗЕТДИНЪ Хисаметдиновъ. Башк. Орск. у., 5 Усерганск. в., д. Чураевой, 29 л.; — Оренбург. О. С., 149 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 27210, арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Іюля 909. | 904 102691 170 М.

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