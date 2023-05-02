Нагорный Ефрем Демидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагорный
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Демидович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17443. НАГОРНЫЙ, ЕФРЕМ ДЕМИДОВИЧ, 29 л. Гр. Каменск. у., Молоковск. в., с. Макарова; — С. 40 зап. п-ка Зап.-Сиб. окр. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 5 нояб. 920.
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