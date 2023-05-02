Гудкевич Иосиф Менделевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудкевич
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Менделевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3541. ГУДКЕВИЧ, ИОСИФ МЕНДЕЛЕВИЧ, 27 л., г. Борисова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 7 февр. 923.
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