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Гудкевич Иосиф Менделевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гудкевич
Имя
Иосиф
Отчество
Менделевич
Дата исполнения приговора
07 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3541. ГУДКЕВИЧ, ИОСИФ МЕНДЕЛЕВИЧ, 27 л., г. Борисова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 7 февр. 923.

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