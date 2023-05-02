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Звягин Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Звягин
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4913. ЗВЯГИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Рогачевск. у., Луковск. в., с. Заболотье. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 дек. 923.

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