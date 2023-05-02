Курьянов Николай Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курьянов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7710. КУРЬЯНОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ, 22 л., Киевск. окр., Шпитковск. в., с. Гореничей. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 208 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп.. 19 сент. 923.
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