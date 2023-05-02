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Матюшенко Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матюшенко
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
9042. Матюшенко Александр Васильевич, 19 л., Омск. г., Татарск. у., Хохловск. в., с. Верхомского. Н. С. 1 уч. г. Ново-Сибирска. Ст. ст. 180, 189, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 20 июля 926.

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