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Кучин Ефрем Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучин
Имя
Ефрем
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7777. КУЧИН ЕФРЕМ ПЕТРОВИЧ, 18 л., Ачинск. у., Покровск. в., д. Игинки. Н. С. 2 уч. Ачинск. у. Ст. 142, лиш. св. и пор. пр. 8 л. Исп. 27 марта 923.

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