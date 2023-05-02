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Крашенинникова Пелагея Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крашенинникова
Имя
Пелагея
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7016. КРАШЕНИННИКОВА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА, 30 л., Чистопольск. к., Билярск. в. и с., Н. С. 4 уч. Чистопольск. к., Ст. 114а, лиш. св. 1 г., Исп. 29 июня 923.

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