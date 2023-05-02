Баранова Надежда Акимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранова
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Акимовна
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 397. Баранова Надежда Акимовна, 27 л., Харьковск. г., б. Лебединск. у., с. Надгайловского. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. и пор. гр. 2 г. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26.
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