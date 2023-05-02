Баранова Надежда Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова Надежда Акимовна

Баранова Надежда Акимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранова
Имя
Надежда
Отчество
Акимовна
Дата исполнения приговора
24 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
397. Баранова Надежда Акимовна, 27 л., Харьковск. г., б. Лебединск. у., с. Надгайловского. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. и пор. гр. 2 г. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.