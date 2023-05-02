Кузаков Иосиф Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузаков
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7274. КУЗАКОВ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ, 17 л., Киренск. у. и в., с. Никольского. Н. С. 1 уч. Киренск. у. Ст. 189, лиш. св. 5 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 марта 923.
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