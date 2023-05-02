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Герасимов Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1403. Герасимов Василий Степанович, 19 л., Лужск. у., Степановск. в., д. Жупаново. Ленинградск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1г. П. в. з. с. 15/Ѵ—26.

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