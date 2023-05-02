Забаренко Ольга Самуйлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забаренко
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Самуйлова
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46778. ЗАБАРЕНКО, ОЛЬГА САМУЙЛОВА. К. Каневск. у., в. и м. Корсуни, 18 л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Марта 905.
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