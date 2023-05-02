Савельев Афанасий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Афанасий Максимович

Савельев Афанасий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Афанасий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8564. САВЕЛЬЕВ АФАНАСИЙ МАКСИМОВИЧ, 24 л., Городищенск. у., Панцеревск. в., с. Панцыря. Н. С. 2 уч. г. Самары. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 11 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.