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Веселовский Александр Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веселовский
Имя
Александр
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45735. ВЕСЕЛОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ОСИповъ. Мщ. г. Варшавы, 29 л.; — Москов. О. С., 1 п. 13 и 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. въ Адр. 905.

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