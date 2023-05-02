Веселовский Александр Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веселовский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45735. ВЕСЕЛОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ОСИповъ. Мщ. г. Варшавы, 29 л.; — Москов. О. С., 1 п. 13 и 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. въ Адр. 905.
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