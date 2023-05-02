Котов Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6809. КОТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 24 л., Повенецк. у., Толвуйск. в., д. Якорь-Лядины, Н. С. 3 уч. Повенецк. у., Ст. 160, лиш. св. 2 г., Исп. 4 окт. 923.
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