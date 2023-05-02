Батырев Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батырев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1595. Батырев Николай Михайлович, 23 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Приозерн. в. Ярославск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8 июня 926.
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