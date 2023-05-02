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Маркелов Петр Маркеллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркелов
Имя
Петр
Отчество
Маркеллович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8752. МАРКЕЛОВ ПЕТР МАРКЕЛЛОВИЧ, 29 л., Велижск. у., Сертейск. в., д. Шейки. Витебск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 24 сент. 923.

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