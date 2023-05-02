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Ванько Карл Христианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ванько
Имя
Карл
Отчество
Христианович
Дата исполнения приговора
27 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
992. Ванько Карл Христианович, 53 л., рд. в Волынск. г., Новгород-Волынск. у. Н. С. 6 уч. Омск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—26.

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