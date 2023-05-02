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Плаксин Василий Корнилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плаксин
Имя
Василий
Отчество
Корнилович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7741. ПЛАКСИН ВАСИЛИЙ КОРНИЛОВИЧ, 47 л., Мокшанск. у. и в., д. Покровск -Вазерок Пензенск. Губсуд. Ст. Ст. 116, 180-а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 апр. 923.

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