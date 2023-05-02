Акинфиев Константин Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акинфиев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12650. АКИНФИЕВ, КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Гр. Мышкинск. у., Поводневск. в., с. Серы; — Н. С. 1 р. Мышкинск. у. Подлог, пр. р. 4 г., с зач. 3 м. и 27 дн. пр. з. Исп. 12 июня 920.
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