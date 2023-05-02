Панченко Андрей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панченко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7445. ПАНЧЕНКО АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 53 л., г Бердянска. В. Т. Триб Кавказск. окр. Ст. 181 ч. 2, лиш св 1½ г Исп. 5 дек. 923
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