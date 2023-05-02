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Шарапова Евдокия Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарапова
Имя
Евдокия
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
11907. ШАРАПОВА, ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА, 29 л. Гр. Холмск. у., Ровенск. в., д. Догуново; — Н. С. по особоважн. дел. Холмск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 920.

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