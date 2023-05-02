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Кровиков Григорий Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кровиков
Имя
Григорий
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7076. КРОВИКОВ ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 35 л., Ставропольск. у. Забайкальск. Губсуд. Ст. ст. 93, 97 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 июля 923.

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