Диев Иван Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Диев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46507. ДІЕВЪ, ИВАНЪ КОНСТАНТИНОВЪ. Мщ. г. Красноярска, 23 л., рд. въ в. и с. Вознесенскомъ, Краснояр. у.; — Красноярск. О. С., 16, 169 и 170 М., тюр. 9 м. Исп. 31 Мая 905.
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