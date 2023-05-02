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Салия Соломон Свимонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салия
Имя
Соломон
Отчество
Свимонов
Дата исполнения приговора
11 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
35233. САЛія, СОЛОМОНЪ СВИМОНОВЪ. К. Зугдид. у., с. Джгали, 20 л.; — Тифлисск. С, П., 114, 134, 135, 140, 1629 и 1632 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 11 Апр. 905.

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