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Леонова Агафья Борисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонова
Имя
Агафья
Отчество
Борисовна
Дата исполнения приговора
07 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25936. ЛЕОНОВА, АГАФЬЯ БОРИСОВНА, 18 л. Гр. Козельск. у., Хотенск. в., д. Морозова; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 2 г. Исп. 7 февр. 920.

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