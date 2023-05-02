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Логинов Филипп Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Филипп
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8179. ЛОГИНОВ ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ, 29 л., Бийск. у., Ургунск в., д. Тазинск. Н. С. 2 уч. Барнаульск у., Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 ноября 923.

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