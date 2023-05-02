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Заграничный Георгий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заграничный
Имя
Георгий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
3312. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 17 л., г. Ново-Николаевска. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 88, 169, лиш. св. 2 г. 5 м. 27 д. П. В. З. С. 26/ІѴ—24. 

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