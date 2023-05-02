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Раков Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раков
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
30 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
28066. РАКОВ, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Гжатск. у., Самуйловск. в.; — Н. С. Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Самовольн. отлучка, лиш. св. 2 г. Исп. 30 июля 920.

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