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Труфанов Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Труфанов
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29651. ТРУФАНОВ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Лабинск. отд., ст. Ново-Александровской, хут. Мокрой Балки; — Н. С. 4 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 11 окт. 920.

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