Труфанов Михаил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Труфанов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29651. ТРУФАНОВ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Лабинск. отд., ст. Ново-Александровской, хут. Мокрой Балки; — Н. С. 4 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 11 окт. 920.
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