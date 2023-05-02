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Зайцев Матвей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Матвей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4800. ЗАЙЦЕВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 36 л., Богородск. у., Беззубовск. в., д. Земнево. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г. Исп. 26 янв. 923.

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