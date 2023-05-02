Адрианов Осип Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адрианов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142351. АДРІАНОВЪ, ОСИПЪ ФЕДОровъ. К. изъ сс.-пос. Ишимск. у., Готопутовск. в., д. Петровой, 56 л., рд. Сызранск. у., въ в. и с. Казановскомъ; — М. С. 5 уч. Ишимск. у. 31 Окт. 909, 1 п. 12, 6 п. 13, 14², 169 и 6 п. 170 М., по слож. съ нак. по приг. М. С. 1 уч. Ишимск. у. отъ 18 Мая 909 г. (169 и 4 п. 170 и 172 М., тюр. 4 м.), тюр. 10 м. Исп. 31 Окт. 909. счит. ср. съ 13 Нояб. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.