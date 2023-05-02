Бурмистров Лавр Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурмистров
- Имя
- Лавр
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143562. БУРМИСТРОВЪ, ЛАВРЪ ЛАВрентьевъ. К. Пензенск. у., в. и с. Федоровскаго, 23 л.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 148, 9 и 2 ч. 1651 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Нояб. 905 г. (1655 У., тюр. 5 м. и 10 дн.), и 15 Дек. 908 г. (1653 У., тюр. 6 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 5 Іюня 909. | 902 85387 169 М.
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