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Банных Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Банных
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1429. Банных Петр Алексеевич, 19 л., Свердловск. окр., Сысертск. р., с. Абрамовского. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 94, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 11 авг. 926.

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